ОВА: у Київській області зруйновано щонайменше 45 навчальних закладів

У Київській області російські окупанти зруйнували або пошкодили як мінімум 45 навчальних закладів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"На Київщині відомо про руйнування та пошкодження 45 закладів освіти. За останні дні внаслідок ворожих влучень пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській, Макарівській громадах" , — йдеться в повідомленні.

Зокрема, зруйновано та пошкоджено:

3 заклади професійно-технічної освіти,

25 закладів загальної середньої освіти,

14 закладів дошкільної освіти,

3 заклади позашкільної освіти.

відділ освіти Бородянської територіальної громади.

Зазначено, що наразі відсутня повна інформація щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Димерській територіальних громадах через відсутність зв’язку.