У Чернігівській області ЗСУ знищили окупантів та розгромили їх техніку

ЗСУ знищили колону російських військ в Чернігівській області. Разом з нею були знищені й окупанти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусінь втратили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!" - йдеться в повідомленні .

Фото: в Чернігівській області ЗСУ знищили окупантів та розгромили їх техніку (facebook.com/kommander.nord/)

Нагадаємо, сьогодні під Сумами було розбито чергову колону окупантів. Українські захисники знищили кілька російських військових вантажівок, бронеавтомобіль "Тигр" та іншу техніку.