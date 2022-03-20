На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу

20 березня наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які знаходилися на території окупованої станції, повідомляє Новое время.

Про це у Facebook повідомило державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС.

Зазначено, що за цей день вдалося вивезти 64 особи:

50 осіб змінного персоналу ЧАЕС,

9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий),

1 службовиця Державної служби надзвичайних ситуацій,

4 «сталкери».

"На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обовʼязків та для забезпечення функціонування підприємства" , — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ЧАЕС підкреслили, що персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, «героїчно виконуючи свої професійні обов’язки та підтримуючи належний рівень безпеки».

24 лютого стало відомо, що російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. 6 березня мер Славутича Юрій Фомічев заявив, що зараз на Чорнобильській АЕС неможливо безпечно провести перезмінку, зміна не повертається понад десять днів.