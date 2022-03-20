Подоляк назвав причини катастрофи російських окупантів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав дві причини великих втрат російських військових у бойових діях на території України, повідомляє Ділова столиця.

Про це Подоляк повiдомив у Telegram.

Він зазначив, що Генштаб Міноборони Росії був позбавлений будь-якої об'єктивної аналітики щодо України.

"Звідси – тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Це перша причина приголомшливого фіаско "другої армії світу", що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони" , – йдеться у повідомленні.

Подоляк наголосив, що другою причиною є надзвичайна смертність найвищого командування окупантів.

"Вбито шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії)" , – вказав радник глави ОП.

Він додав, що ЗСУ також ліквідували десятки полковників, зокрема заступника командувача Чорноморського флоту, капітана першого рангу Палій, полковника Росгвардії Савватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командира 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інших офіцерів.

"Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах" , – резюмував він.

Нагадаємо, російське військо втратило в Україні 476 танків та майже сотню літаків.