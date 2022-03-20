У Київські області поліція затримала російського кулеметника
У Київській області поліцейський спільно із ГУР Міноборони затримали 23-річного російського кулеметника, повідомляє Новое время.
Про це у Facebook повідомила поліція Київської області.
"Цього 23-річного російського кулеметника Володимира Сафронова з Казані, контрактника, сьогодні зранку затримали офіцер поліції Київщини спільно з ГУР МО України", — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ворожого військового викрили поряд із Житомирською трасою, де нині тривають протистояння окупантам.