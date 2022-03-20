У всіх регіонах України заборонили використання відеореєстраторів

В усіх регіонах України заборонили використання відеореєстраторів, щоб запобігати розголошенню інформації ворогу щодо позицій та переміщення ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Цю інформацію підтвердив керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

За словами Сеника, заборонена:

зйомка доріг загального користування;

зйомка об'єктів загального призначення;

зйомка об'єктів інфраструктури;

зйомка блокпостів;

зйомка розташування або ж переміщенні підрозділів наших військових.

Керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ наголосив, що заборони важливо дотримуватися в усіх регіонах нашої країни, а особливо в тих, де тривають бойові дії.