У всіх регіонах України заборонили використання відеореєстраторів
В усіх регіонах України заборонили використання відеореєстраторів, щоб запобігати розголошенню інформації ворогу щодо позицій та переміщення ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.
Цю інформацію підтвердив керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.
За словами Сеника, заборонена:
- зйомка доріг загального користування;
- зйомка об'єктів загального призначення;
- зйомка об'єктів інфраструктури;
- зйомка блокпостів;
- зйомка розташування або ж переміщенні підрозділів наших військових.
Керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ наголосив, що заборони важливо дотримуватися в усіх регіонах нашої країни, а особливо в тих, де тривають бойові дії.
"Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості",- заявив Сеник.