Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський у неділю, 20 березня виступив перед парламентом Ізраїлю. Він порівняв вторгнення РФ до України з Другою світовою війною, повідомляє Новое время.

За словами Зеленського, день 24 лютого «двічі ввійшов до історії і обидва рази як трагедія — для українців, євреїв, для Європи, всього світу». Він розповів, що саме в цей день у 1920 році заснували Націонал-соціалістичну партію Німеччини, «яка забрала мільйони життів, знищувала народи», а рівно через 102 роки — Росія напала на Україну.

"Я маю право на порівняння нашої історії та вашої, нашої війни на виживання та Другої світової війни. Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте! Там звучать навіть терміни — такі, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нацистська партія йшла Європою і хотіли знищити все. Знищити всіх. Хотіла підкорити народи. І не залишити від нас, від вас нічого. І навіть імені, і сліду. Вони називали це «остаточним рішенням єврейського питання"[…] Але почуйте, що звучить зараз в Москві. Почуйте, як там кажуть знову ці слова: «Остаточне рішення»" , — заявив він.

Президент України нагадав про те, як російські ракети ударили по Бабиному Яру та Умані, а також про обмеження на в'їзд до Ізраїлю — країна просить попередню реєстрація на дозвіл на виліт для українців.

"Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво — без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це запитання. І зауважу лише одне — байдужість вбиває. Розрахунки — вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом" , — сказав Зеленський.

Він додав, що запитувати про можливість отримати зброю від Ізраїлю, запровадження санкцій проти Росії чи тиску на російський бізнес можна довго, але відповідь «все одно обирати вам».