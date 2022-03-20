Генштаб: у Запорізькій області знищили колону російських окупантів
Військовослужбовці мотопіхотного батальйону Вінницькі скіфи у взаємодії з морськими піхотинцями, знищили колону російських окупантів, повідомляє Новое время.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема у колоні були дві бойові броньовані машини Тигр та вантажівка Камаз.
"„Заблукалих“, які рухалися Запорізькою областю, блискавично атакували та зупинили за лічені хвилини", — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що один з ББМ Тигр захоплено в якості трофею. Його вже перефарбували у кольори ЗС України, тепер він служитиме українцям.