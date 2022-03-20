Латвія виступає за посилення санкцій проти Росії та Білорусі
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс виступив за посилення санкцій проти Росії та Білорусі, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у Twitter.
"Напрямую до Брюсселя на Раду міністрів закордонних справ ЄС, ми повинні продовжувати вводити більше санкцій проти Росії та Білорусі, включаючи закриття європейських портів російських судів. Посилити підтримку Молдови та переглянути наш стратегічний компас, щоб відреагувати на нову реальність", - написав він.
18 березня Латвія та Естонія вирішили вислати по три російські дипломати, Литва надсилає чотирьох – рішення ухвалено через російську агресію проти України.