Латвія виступає за посилення санкцій проти Росії та Білорусі

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс виступив за посилення санкцій проти Росії та Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter.

"Напрямую до Брюсселя на Раду міністрів закордонних справ ЄС, ми повинні продовжувати вводити більше санкцій проти Росії та Білорусі, включаючи закриття європейських портів російських судів. Посилити підтримку Молдови та переглянути наш стратегічний компас, щоб відреагувати на нову реальність", - написав він .

Off to #Brussels for #EU Foreign Affairs Council, we must continue to impose more sanctions against #Russia and #Belarus , including European port closures to the Russian ships, more support to #Moldova and review our Strategic compass to respond to the — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 20 березня 2022

18 березня Латвія та Естонія вирішили вислати по три російські дипломати, Литва надсилає чотирьох – рішення ухвалено через російську агресію проти України.