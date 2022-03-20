Генштаб: Москва направить в Україну лівійських "добровольців"

У Москві були досягнуті домовленості щодо направлення лівійських "добровольців" в Україну, перекидання візьмуть на себе ВКС Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної військової операції", проводяться публічні заходи щодо підтримки війни в Україні.

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви, було досягнуто домовленості про направлення лівійських "добровольців" в Україну, з метою участі в бойових діях на стороні Російської Федерації. Перекидання військових найманців, ймовірно, буде здійснюватися за рахунок приватної військової компанії "Ліга" (колишня "Вагнер"), літаками повітряно-космічних сил Російської Федерації" , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україну прибули перші ветерани ізраїльського спецназу, які воюватимуть на нашому боці проти російської агресії.