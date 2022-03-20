У МЗС Британії пояснили відчайдушні атаки Путіна в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що президент Росії Володимир Путін вдається до відчайдушних нападів в Україні, оскільки не досягає своїх поставлених цілей з початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни, повідомляє Ділова столиця.

Про це Трасс написала у Twitter..

"Путін вдається до відчайдушних заходів, оскільки не досягає своїх цілей. Путін і його режим будуть притягнуті до відповідальності" , – обіцяє міністерка.

Вона також додала, що шокована російськими звірствами в Маріуполі, зокрема атаками на школи, де в укритті перебували мирні жителі, викраденнями та депортацією українців.

Нагадаємо, за словами колишнього глави британської служби розвідки МІ-6 Джона Соерса, Путін ізольований в інформаційній бульбашці, створеній ним самим.