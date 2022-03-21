Джонсон: Велика Британія прагне посилити підтримку України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Велика Британія прагне посилити військову підтримку, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві британського уряду.

Зокрема, Джонсон висловив своє захоплення хоробрістю України.

Також він чітко заявив, що Велика Британія прагне посилити військову, економічну та дипломатичну підтримку Україні. Все для того, щоб допомогти покласти край цій жахливій війні.

Окрім того, лідери двох країн домовилися зустрітися найближчими днями.