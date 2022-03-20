Мер: у Києві прогриміло кілька вибухів, почалася пожежа

Сьогодні, 20 березня, у Києві прогриміло кілька вибухів, внаслідок яких почалася пожежа у Подільському районі, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Рятувальники, медики та поліція вже на місці" , - зазначив Кличко.

За його словами, постраждали кілька житлових будинків та територія торговельного центру.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Поліція Києва заявила, що інформація про постраждалих громадян та пошкоджені будинки уточнюється.

Вибуховою хвилею у сусідніх будинках вибило вікна.

Фото: t.me/kyivpatrol