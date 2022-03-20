Мер: у Києві прогриміло кілька вибухів, почалася пожежа
Сьогодні, 20 березня, у Києві прогриміло кілька вибухів, внаслідок яких почалася пожежа у Подільському районі, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.
"Рятувальники, медики та поліція вже на місці", - зазначив Кличко.
За його словами, постраждали кілька житлових будинків та територія торговельного центру.
Поліція Києва заявила, що інформація про постраждалих громадян та пошкоджені будинки уточнюється.
Вибуховою хвилею у сусідніх будинках вибило вікна.