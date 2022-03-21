Пентагон: застосування РФ гіперзвукових ракет істотно не змінить хід війни

Застосування Росією гіперзвукових ракет в Україні не зробить істотного впливу на ситуацію. Президент РФ Володимир Путін намагається надати війні "імпульсу", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю CBS.

Він зазначив, що Пентагон не буде офіційно ні підтверджувати, ні ставити під сумнів факт застосування росіянами такого типу ракет.

"Я б не став розглядати використання гіперзвукових ракет як зміну правил гри. Я думаю, що причина, по якій він (президент Росії Володимир Путін, - ред.) вдається до використання цього типу зброї, полягає в тому, що він намагається надати ситуації деякий імпульс" , - сказав Остін.

Остін додав, що російські війська застрягли на своїх позиціях і не можуть просунутися далі. Він зазначив, що українські військові ефективно застосовують види озброєння, надане їм західними партнерами.

Міністр також зазначив, що у них є дані про набір росіянами сирійських найманців для війни в Україні, але немає інформації, що ці найманці вже з'явилися на полі бою в Україні.