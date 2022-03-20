В результаті вибухів у Києві загинула одна людина

У Києві сьогодні ввечері прогриміло кілька вибухів у Подільському районі, в результаті яких почалася пожежа. На цю мить стало відомо, що одна людина загинула, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.