В результаті вибухів у Києві загинула одна людина
У Києві сьогодні ввечері прогриміло кілька вибухів у Подільському районі, в результаті яких почалася пожежа. На цю мить стало відомо, що одна людина загинула, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.
"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгових центрів у Подільському районі столиці. В даний час-один загиблий. Всі служби-рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - зазначив мер.