Прем'єр: Словенія найближчим часом поверне дипломатів до Києва

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша повідомив про рішення уряду повернути словенських дипломатів до Києва. Він додав, що Любляна працює над тим, щоб аналогічний крок зробив Євросоюз, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві прем'єра Словенії.

"Влада Словенії скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва" , - написав Янша.

За його словами, це будуть волонтери. Прем'єр додав, що Словенія працює над тим, щоб Євросоюз також повернув своїх дипломатів до Києва.