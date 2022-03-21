Прокуратура: окупанти обстріляли з артилерії будинку на Сумщині

20 березня, російські окупанти в черговий раз обстріляли місто Тростянець Сумської області. З важкої артилерії удари були нанесені по житлових будинках місцевих жителів. В результаті інциденту загинуло 3 людини, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20 березня російські військові, застосовуючи засоби, заборонені міжнародним правом, з важкої артилерії обстріляли житлові будинки жителів міста Тростянець.