Міноборони Британії: РФ блокує узбережжя України

Міноборони Британії: РФ блокує узбережжя України

Блокада українського узбережжя може погіршити гуманітарну ситуацію в Україні. Росія перешкоджає доставленню життєво важливих вантажів в країну.﻿ Про це, з посиланням на Twitter Міноборони Британії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Російські війська продовжують блокувати українське узбережжя і завдавати ракетних ударів по об'єктах на території України.

"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", - йдеться в повідомленні.

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