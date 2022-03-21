Моравецький: Польща може конфіскувати російську власність і активи

Уряд Польщі розглядає питання конфіскації російського майна і активів в країні, повідомив прем'єр Матеуш Моравецький. Він планує провести консультації з цього питання з опозицією, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За словами прем'єра, в Польщі є нерухомість і фінансові активи росіян. Моравецький повідомив, що уряд планує внести поправки до законодавства для отримання права на конфіскацію майна.