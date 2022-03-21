У Байдена заявили про готовність розширити санкції проти Росії

США можуть розширити санкції проти Росії. Під них можуть потрапити незачеплені обмеженнями російські банки і сектори економіки, пов'язані з нафтою і газом, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Далип Сінгх.

"Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, ввести санкції, які ми вже застосовували, направивши їх проти інших цілей" , - сказав В інтерв'ю телеканалу CBS Сінгх.

Він уточнив, що санкції можуть бути введені проти російських банків і секторів економіки, які ще не знаходяться під обмеженнями. За його словами, в основному вони торкнуться стратегічно важливі для Росії напрямки, в тому числі нафта і газ.