КМВА: у Святошинському районі впав снаряд, 200 людей евакуювали

У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва уламки російського снаряда впали поруч з багатоквартирними житловими будинками. Постраждали шестеро людей, двоє з них госпіталізовані. Також рятувальники евакуювали 200 осіб, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Значні пошкодження отримали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджено приміщення двох шкіл і двох дитячих садків" , - йдеться в повідомленні.

Міська влада нагадує киянам про необхідність бути обережними. При сигналах повітряної тривоги людям радять спускатися в укриття і дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі з 20:00 до 07:00.

У КМВА також додали, що попри постійні напади окупанта, місто продовжує жити. В умовах воєнного стану працюють медустанови, вся столична інфраструктура, комунальні служби та громадський транспорт.