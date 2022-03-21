КМВА: у Святошинському районі впав снаряд, 200 людей евакуювали
У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва уламки російського снаряда впали поруч з багатоквартирними житловими будинками. Постраждали шестеро людей, двоє з них госпіталізовані. Також рятувальники евакуювали 200 осіб, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
"Значні пошкодження отримали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджено приміщення двох шкіл і двох дитячих садків", - йдеться в повідомленні.
Міська влада нагадує киянам про необхідність бути обережними. При сигналах повітряної тривоги людям радять спускатися в укриття і дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі з 20:00 до 07:00.
У КМВА також додали, що попри постійні напади окупанта, місто продовжує жити. В умовах воєнного стану працюють медустанови, вся столична інфраструктура, комунальні служби та громадський транспорт.