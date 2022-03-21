ОВА: у Сумах на підприємстві стався витік аміаку
У Сумах на підприємстві "Сумихімпром" стався витік аміаку. Зона ураження - 5 кілометрів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.
В ОВА нагадали про дії населення при загрозі або виникненні НС з викидом аміаку.
Аміак - безбарвний газ з різким задушливим запахом, добре розчинний у воді. Вибухонебезпечний. Токсичний. Легше повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали і нижні поверхи будинків.
Правила поведінки в умовах викиду аміаку:
- Виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту або води);
- у квартирі (будинку) бажано пройти у ванну кімнату і включити душ на дрібне розпорошення (вода поглинає аміак з повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря і затягує забруднене);
- якщо чуєте запах аміаку - дихати через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти);
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть ураженого на свіже повітря;
- дайте тепле молоко з харчовою содою;
- одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
- при попаданні в очі – промийте водою або протріть вазеліновим, або оливковою олією;
- при ураженні шкіри - обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.