Посол США в ООН: Байден обговорить запровадження миротворців в Україну

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід заявила, що американський президент Джо Байден, який їде на екстрений саміт НАТО в четвер, під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Вона звернула увагу, що Байден "ясно дав зрозуміти", що США не будуть розміщувати американські війська в Україні.

"Ми не хочемо, щоби це переросло на війну зі Сполученими Штатами. Але ми підтримаємо наших союзників по НАТО. У нас є війська, як ви знаєте, в країнах НАТО, і президент ясно дав зрозуміти, що в разі нападу на будь-яку з наших країн НАТО відповідно до статті V ми будемо підтримувати ці країни та захищати ці країни" , - заявила дипломат.

Томас-Грінфлід додала, що не може сказати, які рішення будуть схвалені на цій конференції НАТО, та як Альянс відреагує на пропозицію Польщі про відправку озброєних миротворців в Україну.

"Що я можу сказати, так це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це, і інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть ввести війська на територію України. Це буде рішення, яке вони повинні прийняти" , - говорить посол.

Також Томас-Грінфлід зазначила, що США не бачать особливих шансів на прорив у переговорах України з РФ, назвавши їх "односторонніми".