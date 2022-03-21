Живицький: через витік аміаку для Сум загрози немає

Зона ураження після витоку аміаку на підприємстві "Сумихімпром" зараз становить близько 2,5 кілометрів, і напрямок вітру у цей час – у бік села Новоселиця. Загрози для міста Суми нині немає, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

На місці події працюють аварійники підприємства, а також рятувальники ДСНС.

"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)" , - йдеться в повідомленні.

Правила поведінки в умовах витоку аміаку

На Facebook-сторінці Верховної Ради розповіли про правила поведінки в умовах викиду (витоку) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку - дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).