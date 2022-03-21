Радник Тихановської: білоруські партизани зупиняють потяги та псують техніку РФ

Радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що місцеві партизани зупиняють російські потяги і завдають шкоди російській техніці, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Білорусь - країна партизанів. Наші герої зупиняють Російські потяги, пошкоджують російську техніку, роздають листівки, щоб білоруські війська не увійшли в Україну. Україна переможе, Білорусь теж буде звільнена" , - написав радник Тихановської.

Він також опублікував карту Білорусі "Залізничний опір-2022", на якій відзначені результати дій білоруських партизанів станом на 18 березня.

Джерело: twitter.com/franakviacorka

Вячорка також зазначив, що російська фабрика тролів зараз активно веде свою діяльність в Instagram і Facebook, намагаючись посіяти ненависть між білорусами і українцями.