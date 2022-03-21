WSJ: Путін змінив свою тактику щодо війни в Україні

Президент РФ Володимир Путін скоригував свою тактику щодо війни в Україні, з огляду на те, що бої тривають понад три тижні: він більше не ставить за мету взяти столицю і хоче змусити Київ здати південні та східні території.﻿﻿ Про це розповіли неназвані американські чиновники в коментарі WSJ, повідомляє Українська правда.

Один чиновник назвав це "планом Б" Путіна.

Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють високопосадовці в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити свій контроль над Донбасом.

Армія РФ також продовжить обстріли українських міст, розраховуючи, що це змусить Володимира Зеленського погодитися на вимоги Росії, зокрема нейтральний статус.

Якщо вимоги Путіна щодо території та нейтралітету будуть відхилені, він, як очікується, спробує утримати всі зайняті території і продовжить війну. Як повідомляється, схоже, що він повертається до тактики облоги. Це означає тижні, а можливо, й місяці, ракетних, артилерійських атак з боку російських збройних сил.

Офіційні особи США зазначають, що Путін може розширити свої військові цілі, якщо його збройні сили почнуть досягати більшого успіху.

Статус столиці залишається відкритим питанням, і, враховуючи потужний опір України, незрозуміло, чи російські військові зможуть зібрати достатньо військ, щоб щільно оточити Київ і взяти столицю.

Уточнюється, що інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувального співтовариства, а є точкою зору деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації.