Як оплатити комуналку карткою "єПідтримка": інструкція

Оплатити комунальні послуги через "єПідтримку" можна як тисячею гривень за вакцинацію, так і 6 500 грн допомоги від держави під час війни, повідомляє Сьогодні.

Як розрахуватися за послуги дистанційно, розповіли у пресслужбі постачальника електроенергії у Києві YASNO.

Як оплатити послуги онлайн

Щоб розрахуватися за електроенергію та газ дистанційно клієнтам цього постачальника потрібно зробити такі кроки:

обрати один з онлайн-сервісів – особистий кабінет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобільний додаток YASNO або інтернет-банкінг чи платіжні сервіси;

вказати суму до сплати;

ввести реквізити картки "єПідтримка";

підтвердити платіж.

У компанії також закликали клієнтів не затримувати платежі та по можливості сплачувати усі рахунки. Це потрібно робити, щоб допомогти підтримати стабільну роботу енергосистеми у воєнний час.