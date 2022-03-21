Як оплатити комуналку карткою "єПідтримка": інструкція
Оплатити комунальні послуги через "єПідтримку" можна як тисячею гривень за вакцинацію, так і 6 500 грн допомоги від держави під час війни, повідомляє Сьогодні.
Як розрахуватися за послуги дистанційно, розповіли у пресслужбі постачальника електроенергії у Києві YASNO.
Як оплатити послуги онлайн
Щоб розрахуватися за електроенергію та газ дистанційно клієнтам цього постачальника потрібно зробити такі кроки:
- обрати один з онлайн-сервісів – особистий кабінет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобільний додаток YASNO або інтернет-банкінг чи платіжні сервіси;
- вказати суму до сплати;
- ввести реквізити картки "єПідтримка";
- підтвердити платіж.
У компанії також закликали клієнтів не затримувати платежі та по можливості сплачувати усі рахунки. Це потрібно робити, щоб допомогти підтримати стабільну роботу енергосистеми у воєнний час.