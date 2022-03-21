Найбільші маркетплейси відмінили комісію для продавців з України

П'ять великих маркетплейсів - Etsy, eBay, Joom, Wish та Shopify вирішили підтримати український малий та середній бізнес та скасували комісію для підприємців з нашої країни, повідомляє Новое время.

Наприклад, Wish повернув місячну комісію за лютий усім продавцям із України, а також скасував їх для підприємців строком на 6 місяців, розповіли в Укрпошті.

Shopify не стягуватиме плату з українських продавців та партнерів. Маркетплейс надасть кошти на гуманітарну допомогу нашій країні через партнера Flexport.

Joom з 14 березня тимчасово відмінив комісію, розмір якої становив 15%. Представники маркетплейсу запевнили, що до українських магазинів не застосовуватимуться штрафи. Компанія також допомагає тим, хто вирішив тимчасово закрити свій магазин.

Etsy «обнулили» рахунки продавців за лютий. Це означає, що українським підприємцям, які продають свої товари на Etsy, не потрібно платити комісію та сплачувати витрати на промо товарів за лютий. Українські підприємці вже отримали листа від Etsy, в якому торгова платформа висловлює підтримку, скасовує нараховані комісійні платежі за свої послуги та дає нові інструкції.

eBay застосував політику захисту продажу щодо українських продавців: до 20 березня всі відправлення від продавців з України знаходяться під захистом INR (item not received – товар не отримано). Маркетплейс не прийматиме негативних відгуків покупців на товари продавців з нашої країни. У компанії розуміють, що через російське вторгнення терміни доставки продуктів можуть збільшуватися. Global eBay збирає кошти для підтримки України: маркетплейс закликав своїх працівників у всьому світі жертвувати кошти, а компанія зі свого боку подвоїть кожен платіж у розмірі до $10 тис.