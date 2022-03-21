Живицький: витік аміаку у Сумах ліквідували

Витік аміаку із резервуара підприємства "Сумихімпром", пошкодженого під час обстрілу, ліквідували.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"О 7:50 витік ліквідували. Проводяться регламентні роботи. Загрози для населення немає" , – написав Живицький.

На цю мить відомо про одного постраждалого – це працівник підприємства.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що в результаті обстрілу стався невеликий витік аміаку з резервуара місткістю 50 тонн. О 7:15 витік локалізували.