Daily Mail: Джонсон планує "миттєвий візит" до Києва

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість миттєвої поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні у війні проти Росії. Наразі його підлеглі аналізують доцільність такого рішення, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За даними британської газети Daily Mail, Джонсон попросив чиновників вивчити доцільність та цінність поїздки в столицю України для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Втім, як інформує видання, категорично проти такої поїздки британського прем'єра виступає служба його охорони, яка боїться що не зможе організувати потрібний рівень безпеки в країні, де йде війна.

Але Джонсон, як пишуть ЗМІ, "все одно хоче спробувати, якщо це може щось змінити".