Війна Росії проти України призведе до тривалої інфляції в єврозоні

Війна Росії проти України призведе до високого рівня інфляції в країнах єврозони. І він буде спостерігатися протягом тривалого періоду часу, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це заявив в інтерв'ю для Handelsblatt заступник голови Європейського центрального банку Луїс де Гіндос Хурадо.

За його словами, до початку війни на 2022 рік ЄЦБ прогнозував зростання ВВП на рівні 4% і трохи менше на 2023 рік.

"У наших останніх прогнозах, навіть у гіршому сценарії на цей рік, ми як і раніше припускаємо зростання більш ніж на 2% в єврозоні" , - зазначив він.

Він також підкреслив, що ніякої стагфляції очікувати не слід, але буде більш висока інфляція протягом більш тривалого періоду.