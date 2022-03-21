УЗ запускає в Києві човникові рейси Дарниця – Святошин

УЗ запускає з 21 березня човникові рейси Дарниця – Святошин﻿. Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

Човникові рейси Дарниця – Святошин допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Зокрема, поїзди будуть зручними для проїзду до Центрального вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене.

Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть кожні пів години починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.

Зупинки будуть здійснюватись на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка.

Поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість варіюватиметься залежно від попиту.

Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чат-боті "Укрзалізниці".