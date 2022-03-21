Офіс генпрокурора: внаслідок обстрілу ТЦ у Києві загинули 8 людей
Кількість жертв ракетного обстрілу торгового центру в Подільському районі Києва досягла 8 осіб. Також обстріл призвів до масштабних руйнувань, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що вечірній обстріл кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством.
"Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 р. збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці. В результаті обстрілів і виниклої пожежі зруйновано торговий центр. Пошкоджено вікна в довколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, вісім осіб загинули", - йдеться в повідомленні.