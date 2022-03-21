Офіс генпрокурора: внаслідок обстрілу ТЦ у Києві загинули 8 людей

Кількість жертв ракетного обстрілу торгового центру в Подільському районі Києва досягла 8 осіб. Також обстріл призвів до масштабних руйнувань, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що вечірній обстріл кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством.