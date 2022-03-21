Корнієнко: ВР збирається відкликати депутатів із заборонених партій

У Верховній Раді України розробляють законопроект, який дає змогу за народною ініціативою відкликати депутатів, обраних до місцевих рад від заборонених проросійських партій. Про це, посилаючись на виступ першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка під час національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Серед названих РНБО партій лише одна парламентська – «Опозиційна платформа – За життя», але багато позапарламентських, наприклад «Партія Шарія». Вони мають велику мережу фракцій у місцевих радах. Зрозуміло, що це теж депутати, але місцевих рад, тому потрібно вирішувати питання, що стосуються їхньої подальшої долі. Ми готуємо з колегами відповідний законопроект, що дозволяє відкликати цих депутатів за народною ініціативою. Я думаю, що суспільство теж має отримати інструмент впливу на склад місцевих рад, щоб у них не було зрадників", – сказав Корнієнко .﻿

Щодо подальшого функціонування парламентської фракції "ОПЗЖ", перший віце-спікер зазначив, що механізм, який автоматично припинив повноваження депутатів із фракції у зв'язку із її забороною, не напрацьовано.

У той же час, він додав:

"Ми працюємо над тим, щоб ці депутати зрозуміли цю інформацію, відчули її, прожили, можливо, зробили свої організаційні висновки".

Корнієнко зазначив, що Міністерство юстиції працює над урегулюванням питання щодо припинення діяльності заборонених політичних сил.