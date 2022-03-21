Глава Пентагону: РФ атакує цивільних, бо зазнає воєнних невдач

Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України тому, що зазнає воєнних невдач. Про це в ефірі CBS заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Голос Америки.

"Сьогодні вони не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися" , - сказав він. ﻿

Остін також додав, що українці продемонстрували "значну рішучість" і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.

Раніше Остін називав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти цивільних в Україні. При цьому, за його словами, якщо Росія використає проти України хімічну чи біологічну зброю, то зіткнеться зі "значною реакцією" з боку США та їхніх союзників у світі.