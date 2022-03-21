Верещук: на сьогодні погоджено 8 гуманітарних коридорів
В Україні в понеділок, 21 березня, продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Сьогодні працюватимуть 8 гуманітарних коридорів, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила віце-прем'єра-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
Автобуси для евакуації і гуманітарна допомога буде відправлена в Маріуполь. Після збирання людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутами, також в колоні будуть слідувати приватні автомобілі мешканців Маріуполя.
З міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя
Маршрут: Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.
З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя
Маршрут: Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.
З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя
Маршрут: Мікільське - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.
Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя
Маршрут: Мелекіно - Портівське - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.
Місцеві жителі матимуть змогу евакуюватися залізницею.
Розклад поїздів на 21 березня:
- поїзд № 45/46 Лозова - Ужгород (можливе продовження до ст. Краматорськ) - час відправлення уточнюється;
- поїзд № 271/270 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);
- поїзд № 273/272 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);
- поїзд № 138/137 Лозова - Хмельницький (можливе продовження до ст. Краматорськ) - час відправлення уточнюється;
- поїзд № 142/141 Лозова - Львів (час відправлення уточнюється).
Київська область
Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутами. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.
Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва
Маршрут: Козаровичі - Лютіж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ.
Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка
Маршрут: Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Мрія - Шпитки - Петрушки - Білогородка.
З міста Буча Київської області до селища Білогородка
Маршрут: Буча - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка - Капітанівка - Стоянка - Білогородка.
Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари
Маршрут: Велика Димерка - Богданівка - Рудня - Літки - Рожни - Пухівка - Бровари.
Луганська область
Автомобілі з продуктами та медикаментами, а також автобуси для евакуації людей будуть відправлені із міста Бахмут.
Маршрути: Бахмут - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Гірське - Бахмут.
Крім того, в Луганській області відбудеться евакуація залізницею. Евакуаційний потяг відправиться зі станції Новозолотарівка, орієнтовно о 14:00.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
- Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; вул. "40 років перемоги" біля будинку № 15;
- Привілля: центральна площа;
- Сєвєродонецьк: 11:00 - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
- Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.