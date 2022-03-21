ВРУ: правовий статус військовополонених запропоновано конкретизувати

Верховній Раді пропонують урегулювати питання, пов'язані з поводженням із військовополоненими в особливий період. Відповідний законопроект №7173 про внесення змін до деяких законів про упорядкування питань, пов'язаних із військовополоненими в особливий період, зареєстрований у парламенті 17 березня, посилаючись на сайт ВРУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його мета – врегулювати окремі правові аспекти поводження з військовополоненими.

Зокрема, автори законопроекту пропонують внести до ст. 11 Кримінально-виконавчого кодексу України норми, що передбачають можливість у разі потреби у межах однієї виправної колонії створювати сектори з різними рівнями безпеки, а також сектори для утримання осіб, взятих під варту, за умови забезпечення ізоляції від засуджених, які утримуються в цій установі.

Законопроект також пропонує встановити, що в період дії на території України військового стану у зв'язку з неможливістю доставки військовополонених до тилового табору для утримання військовополонених Міністерства оборони, такі особи можуть тимчасово утримуватися на ділянках за утриманням військовополонених, утворених у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання, середнього та максимального рівнів безпеки або в дільницях за утриманням військовополонених, утворених у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Законопроект також пропонує доповнити закон України "Про Національну поліцію" новими положеннями, відповідно до яких поліція забезпечуватиме виконання покладених на неї завдань, у тому числі в умовах воєнного стану, з питань взаємодії органів та підрозділів Національної поліції з державними органами, органами місцевого самоврядування. , юридичними особами державної форми власності, у тому числі щодо військовополонених, перевірки документів з метою виявлення осіб, які самовільно залишили місце для утримання військовополонених.

Автори законопроекту пропонують також розширити перелік підстав для зупинення поліцейським транспортного засобу, його перевірки та перевірки пасажирів.

Законопроект конкретизує правовий статус військовополонених, розмежовує діяльність центральних та інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у сфері оборони щодо організації поводження з військовополоненими (зміни до законів "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”).