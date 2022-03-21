Офіс президента: вчора евакуювали понад 7 тисяч людей

У неділю, 20 березня, гуманітарними коридорами з Маріуполя та Київської області вдалось евакуювати 7 295 людей, а також доставити гуманітарну допомогу у с. Рогань, що на Харківщині. 21 березня евакуація буде продовжена, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що з Маріуполя до Запоріжжя вдалось вивезти 3 985 осіб. Евакуація здійснювалась 11 автобусами з Бердянська і приватним транспортом. У понеділок планують додатково залучити ще 50 автобусів.

Також на 21 березня запланована евакуація маріупольців з міста Мангуш та прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема, з села Мелекіне.

Евакуація мирного населення з Бердянська до Запоріжжя здійснюватиметься з площі перед міським спорткомплексом за адресою вул. Мелітопольське шосе, 27.

Отримати допомогу з тимчасовим розміщенням та інформацію щодо евакуації можна через гарячу лінію за номерами: +380975515917; +380504397529; +380615336276 та +380615335252.

"У Бердянську продовжать дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а; вул.Мелітопольське шосе, 87б" , - поділився Кирило Тимошенко.

З Київської області у неділю вдалось евакуювати 3 310 людей.