У Китаї розбився пасажирський Boeing 737
На півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines. На його борту було більше сотні людей, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.
Повідомляється, що літак розбився в міському окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. В результаті падіння виникла лісова пожежа.
Також повідомляється, що на борту були 133 особи, про їхню долю поки нічого невідомо. На місце аварії вже прибули рятувальники.
Тим часом у соцмережах з'являються кадри з уламками літака.
Посольство України в Китаї перевіряє наявність громадян на борту.