Німеччина домовилася з Катаром про довгострокові постачання газу

Німеччина, яка наразі намагається знайти альтернативу російським енергоресурсам, домовилася з Катаром про довгострокові постачання скрапленого природного газу (СПГ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Угода, укладена під час візиту німецької делегації до Дохи, дасть змогу ФРН скоротити залежність від імпорту газу з РФ, частка якого у щорічних постачаннях на сьогодні становить понад 50%, заявив міністр економіки Роберт Габек.

У відомстві зазначають, що обсяги закупівель і їхні умови обговорюватимуть індивідуально німецькі компанії.

"Нам, імовірно, все ще буде потрібен російський газ цього року, але не в майбутньому. Це починається ось так, і той, хто має вуха, має почати чути" , - наводить слова Габека газета Financial Times.

Катар, своєю чергою, поширив повідомлення, в якому заявив, що схвалює рішення Німеччини прискорити будівництво двох СПГ-терміналів. У заяві також було зазначено, що компанії двох країн "займуться обговоренням умов довгострокових контрактів на постачання СПГ із Катару до Німеччини".

Європейські лідери проведуть чергову зустріч у Брюсселі в четвер, де, як очікується, обговорять можливість застосування заходів у відповідь на зростання цін на нафту та газ через російське вторгнення в Україну.

Уряд Німеччини унеможливлює продовження терміну служби АЕС, які, відповідно до затвердженого раніше плану, мають бути закриті до кінця поточного року, й покладає надії на СПГ-термінали, розраховуючи обмежити імпорт газу з РФ.