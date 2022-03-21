МЗС КНР: Китай виділяє понад 1,5 млн доларів на гумдопомогу Україні

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, на неї буде виділено 10 млн юанів (понад 1,5 млн доларів), повідомляє РБК-Україна.

Китай пішов на такий крок після того, як президент США Джо Байден попередив Пекін про наслідки будь-якої допомоги, яку він може надати Росії для військових дій в Україні.

Це може змусити президента Китаю Сі Цзіньпіна вибирати між давніми прибутковими торговельними відносинами із Заходом і зростаючим стратегічним партнерством з Москвою.