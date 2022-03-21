S&P очікує, що ВВП Білорусі впаде на 15% цьогоріч

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що ВВП Білорусі впаде на 15% цього року, повідомляє Економічна правда.

Експерти впевнені, що "Білорусь очікує найрізкіший економічний спад за останні десятиліття". Згідно з базовим сценарієм S&P, ВВП Білорусі скоротиться на 15% у 2022 році, а потім на 5% у 2023 році.

"Ми тепер вважаємо, що Білорусь може оголосити дефолт протягом наступних 12 місяців". Ми також вважаємо за можливе небажання Білорусії виконувати свої зобов'язання у відповідь на санкції" , - зазначає S&P.

За оцінкою агентства, на тлі західних санкцій, що посилюються, Білорусь зараз стикається з наростальними ризиками для економіки, платіжного балансу і фінансової стабільності.