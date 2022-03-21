КМДА: із будинків у Святошинському районі евакуйовано близько 200 людей

Унаслідок потрапляння ракети до Святошинського району Києва в неділю ввечері пошкоджено 6 будинків, 2 школи, 2 садки, 3 будинки практично непридатні для проживання. Про це, посилаючись на першого заступника голови Київської міської військової адміністрації Миколу Поворозника, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потрапила ракета до житлового масиву. Пошкоджено 6 будинків, 2 школи, 2 садки, 3 будинки практично непридатні для проживання. Евакуйовано близько 200 людей з цих будинків", - сказав Поворозник у ефірі "24 каналу" в понеділок.

Він зазначив, що з вечора неділі продовжуються протиаварійні роботи, щоб будинки, в яких можна проживати, були відремонтовані підручними засобами, зокрема фанерою та плівкою.

За словами Поворозника, будинки, де не можна мешкати, консервуються.