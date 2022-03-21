Резніков: попереду багато випробувань, але ми переможемо

Міністр оборони Олексій Резніков закликав не мати ілюзій, оскільки наша країна веде оборону проти набагато чисельнішого противника. Але він наголосив, що країна продовжуватиме боротися і переможе, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться у його зверненні.

"Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку" , - написав він

Міністр зазначив, що наразі ситуація є дуже непростою.