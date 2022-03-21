Резніков: попереду багато випробувань, але ми переможемо
Міністр оборони Олексій Резніков закликав не мати ілюзій, оскільки наша країна веде оборону проти набагато чисельнішого противника. Але він наголосив, що країна продовжуватиме боротися і переможе, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться у його зверненні.
"Не треба мати ілюзій. Попереду ще багато випробувань. Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника і під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста і підриває економіку", - написав він
Міністр зазначив, що наразі ситуація є дуже непростою.
"Але поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, - ми будемо боротися. І переможемо!", - наголосив Резніков.