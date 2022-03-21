КМДА: Комендантська година в Києві та області буде посилена

У Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година до 23 березня, повідомляє﻿ пресслужба КМДА.

Посилена комендантська година в Києва та області вводиться від сьогоднішнього дня, 21 березня, із 20:00 до 07:00 23 березня.

Без спецперепусток буде заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп, йдеться в повідомленні.