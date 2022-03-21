Рєзніков: РФ уже не мріє захопити Київ, а Маріуполь рятує столицю

Плани Російської Федерації захопити Київ зірвано, агресор отримує відсіч на багатьох напрямках. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Новое время.

"Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині" , — сказав Резніков у зверненні, опублікованому Міноборони 21 березня.

Він підкреслив величезну роль захисників Маріуполя в руйнуванні планів ворога та активізації оборони.

"Завдяки їхній самовідданості й надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти" , — заявив Резніков.

Кожен, хто зараз тримає оборону, виграє дорогоцінний час, який дозволяє посилити Україну, переконаний голова Міноборони.

За його словами, у Кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається.

"Адже за ці дні вони поховали у регіонах Росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає" , — сказав міністр.

Захисники України, повідомив Резніков, майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками.

"З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян" , — розповів він.

Резніков зазначив, що це змусило РФ збирати найманців по всьому світу та робити відчайдушні спроби "штовхнути в пекло війни з Україною" ще й білоруські війська.

"Позиція нашої армії дуже чітка — усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово" , — наголосив Резніков.

Він заявив, що мешканці Херсону, Енергодару Запорізької області та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна, і ворогу краще забратися геть.