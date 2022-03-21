Терехов: У Харкові зруйновано 972 будівлі

У місті Харків станом на 21 березня внаслідок обстрілів російськими окупантами зруйновано 972 будівлі. З них більша частина - це багатоповерхові житлові будинки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.