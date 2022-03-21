Пєсков: без ухвалених домовленостей зустрічі Зеленського та Путіна не буде

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна, заявив, що їм поки що "нема чого фіксувати", тому що "немає домовленостей", повідомляє Новое время.

Пєсков стверджує, що ступінь "просування на переговорах не такий, як хотілося б" .

Росія та Україна після початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави провели три етапи переговорів на території Білорусі — 28 лютого, 4 та 7 березня. Після цього переговори перейшли в дистанційний формат і проводяться регулярно.

За словами учасника української переговорної делегації, радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, позиція країни-агресора на переговорах останнім часом пом’якшилася, а за кілька тижнів сторони можуть розпочати роботу над організацією зустрічі Зеленського з Путіним. Вони можуть зустрітися, як тільки українська та російська делегації закінчать роботу над документами.

Передбачається, що під час зустрічі Путін і Зеленський можуть підписати договір між РФ та Україною. Ряд країн, зокрема Швейцарія, Туреччина та Ізраїль, запропонували свою територію для проведення зустрічі.

У Кремлі не відкидають можливості проведення зустрічі Путіна та Зеленського під час підписання договору, однак заявляють, що це залежатиме від характеру документа.