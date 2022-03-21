Зеленський закликав Німеччину "не бути спонсором російської військової машини"

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян Німеччини припинити всі економічні відносини з Росією, щоб позбавити Росію коштів на продовження війни з Україною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не будьте спонсорами військової машини цієї країни, жодного євро для окупантів, закрийте для них усі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтеся від російських енергоресурсів, тисніть, щоб Росія пішла з України" , - сказав він у відеозверненні до учасників акції на підтримку України в Берліні.

За його словами, коли Німеччина домовлялася з Росією про постачання газу, "ми попереджали ваших політиків, що це небезпечно. Ми говорили, що потрібні санкції, щоб не розпочалася ця війна".

"Німці! У вас є сила, у Європи є сила потужніша, ніж будь-які ракети, потужніша за танки. Без торгівлі з вашими банками та компаніями Росія не матиме коштів на цю війну" , - сказав Зеленський.

Зазначивши, що раніше Київ називали "новим Берліном". Зеленський сказав, що "тепер Київ затих в очікуванні нової повітряної сирени" , увімкнувши запис сигналу повітряної тривоги на своєму телефоні.

"Ми воюємо проти реактивної артилерії, проти літаків та вертольотів, на яких росіяни вже пишуть "На Берлін", тому що вони хочуть піти далі за Україну, вони хочуть піти скрізь, вони хочуть до вас!" - сказав президент.