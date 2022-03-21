Платежі та додатки. ПриватБанк відновив роботу всіх сервісів після технічної паузи з 20 березня

ПриватБанк завершив налаштування резервних потужностей, яке тривало з півночі 20 березня і запустив усі послуги в нормальному режимі, повідомляє Новое время.

Про це сказано у повідомленні банку.

"Команда IT-фахівців ПриватБанку за три доби роботи у режимі 24/7 завершила введення резервних потужностей для безперебійної роботи сервісів банку" , — зазначено у повідомленні.

Платежі та послуги "Приват24" працюють у звичайному режимі, додали у банку.

Як повідомлялося, ПриватБанк 20 березня запланував технологічну паузу у проведенні платежів через "Приват24" з півночі та до 10 ранку для проведення технічних робіт з модернізації Приват24.

Згодом технологічна пауза була продовжена до 21 березня.